Инициатива заключается в открытии фонда для легального проведения международных расчетов.

Представители Союза промышленников и предпринимателей рассказали журналистам о планах создать фонд криптовалют, добытых на территории РФ, и выпуск связанных с ним ЦФА. Такая стратегия, по мнению экспертов, должна облегчить международные расчеты в условиях санкционного режима. В Минфине и Центробанке утверждают, что к ним не поступала инициатива для ознакомления с содержанием проекта. РСПП занимается поиском способов обхода санкций, которые препятствуют проведению международных расчетов.

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Источник изображения: Rbc

Российские ЦФА — это токенизированные версии реальных активов, их выпускают с использованием технологии блокчейн. В цифровые финансовые активы не входят токены, которые доступны на криптобиржах. Специалисты считают, что это поможет законно задействовать криптовалюту в рамках международных сделок без введения во внутренний оборот государства.

Если проект одобрят, майнеры из российских регионов будут хранить криптовалюту в фонде без каких-либо рисков и на законных основаниях. Пока у авторов инициативы еще нет определенности, будет ли этот фонд государственным или частным. Идея находится на стадии обсуждения.



