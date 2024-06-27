Специалисты, работающие в Университете Окленда, считают, что это помогло бы существенно упростить жизнь владельцев электромобилей.

Эксперты утверждают, если встроить в дорожное полотно зарядку для электрокаров, у водителей не будет проблем, связанных с севшим аккумулятором. Об этом исследовании написано в Transportation Research. Ученые Университета Окленда уверены, что распространение электромобилей осложняется недостаточно развитой инфраструктурой. Они предлагают интегрировать зарядные модули в дорожные полотна, чтобы водители электрокаров могли зарядить свои машины на ходу.

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Источник изображения: Flectone

Исследователи провели опрос среди более чем 1 000 водителей электрокаров и тех, кто собирается в ближайшем будущем приобрести электромобиль. 93% респондентов положительно отреагировали на новую технологию. Большинство опрошенных не сомневаются, что это может стать отличным дополнением существующих станций. В данный момент водители электрокаров зависимы от зарядных станций. В обществе считают, что реализовать проект по зарядке электрокаров на дороге будет очень дорого. Автомобилисты также выразили обеспокоенность, что их транспортные средства не будут защищены от электромагнитного излучения.

Ранее в ArsTechnica была опубликована статья, где было написано, что в США стали реже покупать электромобили. Это связано с отсутствием необходимой инфраструктуры и высокой ценой на транспорт.