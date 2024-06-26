По словам ученых, модель больше похожа на человека, чем другие роботы.

Разработка принадлежит ученым Токийского университета. Они уточнили, что поверхность лица робота может восстанавливаться после повреждений. В рамках реализации проекта ученые изучали образцы клеток человеческой кожи и вырастили их в лаборатории. У материала такой же состав, что и у человеческой кожи. Его можно применять для пересадки людям, которые получили ожог во время пожара, или у них остался большой шрам из-за перенесенных травм.

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Источник изображения: Rambler

Труднее всего, согласно воспоминаниям исследователей, было прикрепить роботизированное лицо к модели. Для удобства был использован специальный коллагеновый гель. Таким образом, искусственная кожа хорошо закрепилась на роботе. Инновационная технология позволяет наносить искусственную кожу на любую поверхность. Безусловно, роботы с искусственной кожей отличаются от человека, но визуально разница небольшая. Зато они определенно отличаются от стандартных роботов.





Японские ученые продолжают работу. Теперь они собираются придать роботу живую мимику, как у человека. Чтобы реализовать цель, специалисты будут использовать сложные приводы.



