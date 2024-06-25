Прогноз был составлен с учетом европейских санкций против российского аналога SWIFT.

Эксперты не сомневаются, что скоро увеличится спрос на приобретение бытовой техники и мобильных устройств, так как с сентября в магазинах на эти товары поднимутся цены. Подорожание составит от 15 до 20 процентов. Сегодня Евросоюзом были введены санкции против Системы передачи финансовых сообщений Банка России. СПФС является аналогом SWIFT, с ее помощью банки обменивались сведениями об операциях.

SWIFT в России не функционирует на протяжении 2 лет, СПФС была открыта для зарубежных компаний. Используя технологию, российские банки обменивались инфо с финансовыми организациями. В общей сложности к СПФС было подключено более ста иностранных организаций.

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Источник изображения: Dzen

Специалисты считают, компании из ЕС могут пользоваться СПФС, однако работа с российской системой будет продолжаться через опосредованное подключение. В качестве альтернативы могут приниматься расчеты с Россией через китайскую межбанковскую платежную систему. Санкционные меры окажут влияние на внешнеэкономическую деятельность, это и приведет к повышению цен на поставки техники в Россию.