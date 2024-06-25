По словам главы Минцифры, компании, сотрудничающие с вузами и участвующие в образовательном процессе, получат налоговые льготы.

Этой осенью крупные ИТ-компании примут участие в обучении студентов в обмен на выгодное продление отраслевых льгот. Выполненные обязательства должны подтверждать вузы. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, государство работает над решением проблемы, связанной с дефицитом квалифицированных кадров в ИТ-сфере. В российских высших учебных заведениях увеличивается количество бюджетных мест по ИТ-направлениям. Работодатели заинтересованы в качественной подготовке студентов, ведь выпускники придут к ним на работу и будут развивать отрасль.

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Технологические компании сотрудничают с университетами, учреждают стипендии и возможности для стажировки будущих специалистов. Такое взаимодействие достигнуто далеко не во всех регионах страны. В основном такая практика характерна для топовых вузов в больших городах. Минцифры собирается распространить эту практику на все российские профильные вузы. Это улучшит показатели, качество подготовки студентов станет намного выше, чем раньше. Инициатива предполагает допрасходы для компаний, но она не распространяется на малый бизнес и стартапы. Принцип отбора организаций будет определен до конца августа 2024 года.



