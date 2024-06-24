По информации МЧС России вертолет подключили к участию в тушении пожара в многоэтажном здании в Подмосковье.

В СМИ сообщают, что пожар 24 июня начался в институте «Платан», где разрабатывают специальные электронно-лучевые приборы, полупроводниковые лазеры, плоские жидкокристаллические экраны и приборы. На место происшествия направлена авиация МЧС, площадь пожара увеличена до 4 тысяч квадратных метров. Представители «Росэлектроники», куда входит НИИ «Платан», сказали, что горящее здание не имеет отношения к научно-исследовательскому институту.

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Источник изображения: Википедия

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, во время происшествия во Фрязино погибло 2 человека. Когда приехало первое пожарно-спасательное подразделение, было сильное задымление на 5 этаже многоэтажного здания. Пожарные продолжают тушить огонь, скоро к ним присоединится вертолет Ка-32 с 2 турбовальными двигателями и неубирающимися шасси. На месте происшествия работают 12 бригад скорой помощи.



