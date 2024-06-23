Закон за исключением некоторых положений вступил в реальную силу.

В России одобрили законопроект, ускоряющий процесс по ограничению доступа к копиям заблокированных пиратских сайтов, которые в обществе прозвали «зеркалами». Теперь у Роскомнадзора появились новые возможности, и ведомство в рамках своих полномочий имеет право ограничивать доступ к зеркалам запрещенных пиратских сайтов в течение 2 дней без привлечения к работе специалистов Минцифры. Соответствующее распоряжение подписал Путин. Также вместе с принятием закона распространяется запрет на предоставление информации о зеркалах на поисковых сервисах. Речь также идет о зарубежных интернет-площадках.

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Источник изображения: Сhampionat

Эксперты считают, меры позволят эффективнее бороться с зеркалами пиратских сайтов. Раньше, чтобы заблокировать копии пиратских сайтов, требовалась проверка Минцифры, которая в среднем занимала сутки. Результаты проверки министерства передавались Роскомнадзору, специалисты связывались провайдерами хостинга, операторами связи, поисковых систем, которые ограничивали доступ к сайту, блокировали выдачу информации в поисковиках. Теперь этот процесс упрощается.



