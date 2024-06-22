Представители Массачусетского технологического института говорят, что на разработку проекта их вдохновила природа.

Они обратили внимание на насекомых, застывших в янтаре сотни тысяч и миллионы лет назад, и решили извлечь и изучить их ДНК. Исследователи Массачусетского технологического института добавили, что это уже половина дела, так как запись любой информации с помощью этой молекулы — давно известная технология.

Ученые закодировали информацию в ДНК и превратили ее в миниатюрные гидрофобные сферы и сохранили в термореактивном полимере, который является аналогом янтаря. Далее исследователи нагрели объект до состояния стеклоподобного вещества.

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Источник изображения: Techcult

Эксперименты с технологией, получившей название T-REX, подтверждают эффективность теории, что информация может храниться несколько тысяч лет. T-REX нельзя сравнить с флешкой, которая хранит данные и мгновенно подключается к ПК для просмотра файлов. Но при этом технология может надежно хранить ценные сведения на протяжении нескольких тысяч лет подряд.



