Эксперты обращают внимание на то, что тест используется в качестве эксперимента, но не истинного показателя способностей машин.

В тестировании участвовали 5 ИИ-моделей, им дали задание изображать одного выдающихся в истории личностей. Среди них был Аристотель, Моцарт, Да Винчи, Клеопатра, Чингисхан. По задумке они ехали в поезде, но среди них был человек. Задача ИИ состояла в том, чтобы найти самозванца, который изображал ИИ. Безошибочно модели искусственного интеллекта смогли обнаружить человеческий разум.

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Источник изображения: Securitylab

Тест Тьюринга расценивается как игра в подражание, оценивающая способности машины транслировать поведение, которое невозможно отличить от навыков человека. Пока все ИИ-модели не смогли пройти тест Тьюринга. Однако не так давно стало известно, что GPT-4 успешно прошел предварительное исследование.

Разработчик Тор Кнабе присоединился к обратному тесту Тьюринга, ему доверили изображать Чингисхана. Ответы искусственного интеллекта были развернутыми, ИИ размышлял о науке, искусстве. Такая речь не похожа на спонтанную речь людей. Несмотря на это, ИИ смог найти самозванца и прошел обратный тест Тьюринга. Исследователи считают, ИИ-системы переходят на новый уровень развития.



