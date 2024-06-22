Сегодня — День памяти и скорби, отмечается 83-я годовщина начала Великой Отечественной войны. В каждом регионе РФ проводятся тематические мероприятия.

Сложилась традиция из поколения в поколение передавать информацию о подвигах солдат, храбро сражавшихся с вражескими войсками, чтобы защитить Родину. В этот день отдается дань памяти тем, кто внес неоценимый вклад в Великую Победу.

Минобороны реализует мультимедийный проект «Тот самый длинный день в году...». В основу проекта, с которым можно ознакомиться на сайте министерства, вошли рассекреченные сведения из фондов Центрального архива.

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Источник изображения: Аргументы и факты

Опубликованы воспоминания полководцев, приводятся выдержки рукописи Андрея Еременко. Он был генерал-лейтенантом, позже стал маршалом ССР. Сообщаются факты героизма красноармейцев. Особое внимание уделяется летчикам, которые с начала военных действий практиковали воздушный таран. Они понимали, это очень рискованно, но продолжали работать в этом направлении.

С полным проектом можно ознакомиться на сайте Минобороны.