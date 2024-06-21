Специалисты утверждают, как только смартфон на базе новой операционной системы найдет совместимый аксессуар, на экране телефона будет показано окошко, где нужно либо подтвердить, либо отклонить сопряжение. Подключение будет выполняться всего в 1 касание. Пользователям больше не надо самостоятельно предоставлять разрешения Bluetooth и Wi-Fi в настройках телефона. Кстати, отмечается, что пользователи давно просили сделать соответствующее обновление, которое бы упростило подключение к iPhone наушников от другого производителя.
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Источник изображения: Rambler
Сейчас функция доступна в бета-версии iOS 18, публичная версия выйдет в июле. ОС iOS 18 была презентована на конференции WWDC. Считается, что это наиболее масштабное программное нововведение за несколько лет. Люди, пользующие iPhone, получат расширенные возможности персонализации рабочего стола, редактирования текстовых сообщений и изображений. У них появится доступ к ИИ-функциям, можно будет скрывать приложения, что избавит от визуального шума.