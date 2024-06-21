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Astra_news
С помощью новой iOS 18 можно быстро подключать к iPhone аксессуары от другого производителя
Это одна из ключевых особенностей программного интерфейса, который называется AccessorySetupKit.

Специалисты утверждают, как только смартфон на базе новой операционной системы найдет совместимый аксессуар, на экране телефона будет показано окошко, где нужно либо подтвердить, либо отклонить сопряжение. Подключение будет выполняться всего в 1 касание. Пользователям больше не надо самостоятельно предоставлять разрешения Bluetooth и Wi-Fi в настройках телефона. Кстати, отмечается, что пользователи давно просили сделать соответствующее обновление, которое бы упростило подключение к iPhone наушников от другого производителя.

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Источник изображения: Rambler

Сейчас функция доступна в бета-версии iOS 18, публичная версия выйдет в июле. ОС iOS 18 была презентована на конференции WWDC. Считается, что это наиболее масштабное программное нововведение за несколько лет. Люди, пользующие iPhone, получат расширенные возможности персонализации рабочего стола, редактирования текстовых сообщений и изображений. У них появится доступ к ИИ-функциям, можно будет скрывать приложения, что избавит от визуального шума. 


#новости
Источник: rbc.ru
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А вы всё пасётесь тут, как дойная корова на лугу, ну да ладно, вдруг ещё выйдет подоить :)
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