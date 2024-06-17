Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Astra_news
В Японии разработали приложение с ИИ, которое определяет боль у кошек
Домашние животные могут болеть, а могут симулировать болезненное состояние с целью привлечь к себе больше внимания. Приложение с поддержкой искусственного интеллекта может узнать, как на момент проверки себя ощущает кот или кошка.

В ветеринарной практике было много случаев, когда люди привозили на осмотр питомцев, так как беспокоились, с ними не все в порядке. Но не все животные были больны. Некоторым котам не хватает внимания дома, поэтому они изображают болезненное состояние. Благодаря японскому приложению CatsMe! владельцы кошек могут узнать, требуется ли ветеринарная помощь животному. Для этого надо сфотографировать любимца, загрузить в приложение, и искусственный интеллект определяет состояние здоровья.

реклама

Источник изображения: ВКонтакте

CatsMe! разработали стартап Carelogy, исследователи Университета Нихон. Искусственный интеллект прошел обучение на 6 000 фотографиях кошек. Разработчики утверждают, что программа работает с точностью чуть более 95%. Ожидается, показатель станет выше, ведь ИИ продолжает обучение. Профессор Казуя Эдамура считает разработку хорошим подспорьем для ветеринаров. Их можно оградить от ложных вызовов. Более того, как показало исследование разработчиков, более 70% пожилых котов и кошек страдают от артрита и болей, но лишь 2% проходят осмотр в клинике. С помощью программы можно понять, испытывает ли кошка боль или нет.

#новости
Источник: rb.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно, на что способен принятый на вооружение новый истребитель F-15EX Eagle II
5
Умный шлем стоимостью 400 тысяч долларов делает истребители F-35 прозрачными
7
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
Утечка геймплея GTA 6 показала, что переключение между героями в игре будет почти мгновенным
4
В Подмосковье построят еще один крупный завод по производству спецтехники
+
Солнечная панель, установленная в 1992 году, сумела сохранить 79,5% своей первоначальной мощности
5
В западной прессе считают Lada Iskra обычным клоном Логана и типичной кражей чертежей
9
По мнению эксперта, проблемы с процессорами Intel невозможно решить на программном уровне
7
Минобороны: Российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Загорное
3
Google Pixel 9 с Tensor G4 прошел тесты Geekbench 6
2
Мелони: Страны ЕС не будут «напрямую» участвовать в кредите для Украины на $50 миллиардов
1
КамАЗ разработал свою собственную автоматическую коробку передач
1
Россия впервые за два года заняла место США по поставкам газа в Европу, укрепившись в роли лидера
4
В Японии представили технологию изменения голоса, которая преобразует крик в спокойный тон
2
Израиль представил новый "блуждающий" беспилотник Orbiter 2 LM
+
Лопасти ротора ветряной турбины могут стать гигантскими батареями для хранения энергии
1
Тодд Говард из Bethesda Game Studios заявил, что хочет превратить The Elder Scrolls VI в игру-сервис
1
Бывшая сотрудница Neuralink подал на компанию в суд, утверждая, что ей приходилось работать с болеющими герпесом обезьянами
5
AFOX представляет три новые модели Radeon RX 6x50 спустя более двух лет после запуска серии
1
ВМС США отслеживали российскую атомную подводную лодку у своих берегов
1

Популярные статьи

Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
9
Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
48
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
8
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
71
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
18
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
38
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
2
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
24
Мое мнение о сериале Fallout
21
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
5

Сейчас обсуждают

Владимир Демидов-Кузьмин
00:45
Я только пиратскую Винду пользую (ещё начиная с ХР) с принудительным отключением обновлений. Сейчас стоит 11 привыкаю к ней. Мне больше удобна как пользователю десятка ну думаю со временем привыкну.
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
Last Sunset
00:23
РПЦ СХ
Эмулятор RPCS3 консоли PlayStation 3 стал заметно быстрее работать на процессорах начального класса
Eppius
00:14
Ага, в мозги себе зашивать всякую хрень. Полоумный
По мнению Маска, в будущем люди перейдут на использование мозговых имплантов вместо смартфонов
Nvidia&Intel Hater
00:12
Самый главный гомогей зеленожопый это ублюдок Julius он же тармент он же бернинган он же cossack.Генка (анальный луч -четкий монитор тн)нас покинул -на лечении в пнд ,а остальные так -пидары на переде...
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
00:09
да ладно гнать то,в 2008 была куча торрентов в локалках с 100 мегабитным доступом
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
Midnight Sun
00:07
Вы не россияне, хохлоципсоиды. Палитесь на каждом слове.
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
_kurbashi_
23:56
Докопался до блох товарищ, мда. Но вот в попытке обвинить заочных оппонентов в ошибках и некомпетентности опускаться до базарных оскорблений - это прост о мякотка! Данте, выдавай такой пир духа и дал...
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
Георгий Кискин
23:52
Бесполезно оптимизировать то, что родилось и умрет кривым
5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
Asker 013
23:45
Думал все миномёты гладкие... чего только не бывает...
Компания Thales в четыре раза увеличивает производство нарезных минометных 120-мм снарядов
Giant_calmar
23:42
Драйверописателей из этих китайцев не вышло, что довольно грустно. Ждём следующую попытку...
Видеокарта с PCIe Gen5 и 16 ГБ памяти за 178 долларов: Moore Threads MTT S80 подешевела в Китае
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем