Домашние животные могут болеть, а могут симулировать болезненное состояние с целью привлечь к себе больше внимания. Приложение с поддержкой искусственного интеллекта может узнать, как на момент проверки себя ощущает кот или кошка.

В ветеринарной практике было много случаев, когда люди привозили на осмотр питомцев, так как беспокоились, с ними не все в порядке. Но не все животные были больны. Некоторым котам не хватает внимания дома, поэтому они изображают болезненное состояние. Благодаря японскому приложению CatsMe! владельцы кошек могут узнать, требуется ли ветеринарная помощь животному. Для этого надо сфотографировать любимца, загрузить в приложение, и искусственный интеллект определяет состояние здоровья.

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Источник изображения: ВКонтакте

CatsMe! разработали стартап Carelogy, исследователи Университета Нихон. Искусственный интеллект прошел обучение на 6 000 фотографиях кошек. Разработчики утверждают, что программа работает с точностью чуть более 95%. Ожидается, показатель станет выше, ведь ИИ продолжает обучение. Профессор Казуя Эдамура считает разработку хорошим подспорьем для ветеринаров. Их можно оградить от ложных вызовов. Более того, как показало исследование разработчиков, более 70% пожилых котов и кошек страдают от артрита и болей, но лишь 2% проходят осмотр в клинике. С помощью программы можно понять, испытывает ли кошка боль или нет.