Как уточнили в оборонной компании, танк можно использовать для борьбы с беспилотниками и ракетами ВС России.

Танк-Франкенштейн обрел такое необычное название, потому что эту модель механики собирают из деталей разных (в основном, подбитых) машин. Подобные самодельные танки создаются в виду нехватки бронетехники ВСУ. Нельзя сказать, что эта модель отвечает высоким стандартным качества и не подведет в бою.

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Источник изображения: Ria

Как дополнили в оборонной компании Rheinmetall, остается большое количество Leopard 1, которых называют основными танками. На шасси немецкие специалисты могут установить систему для обеспечения противовоздушной обороны. В середине июня боец ВС России подбил танк Abrams на Авдеевском направлении. Сначала в СМИ опубликовали информацию о том, что это Leopard, но позже стало известно, что это был танк Abrams. Ранее Герой РФ Расим Баксиков рассказал, что танки Abrams и Leopard 2 вязнут в почве Украины и становятся легкодоступной целью.

Эксперты говорят, что потребность в поставках «танков-Франкенштейнов» указывает на то, что Украина остро нуждается в любой бронетехнике. Это свидетельствует о слабой на данный момент позиции страны.