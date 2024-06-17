Специалисты провели независимое исследование и поделились результатами с прессой.

Представители известной консалтинговой компании P3 по результатам исследования объявили, что Lotus Emeya от 2023 года выпуска имеет самую быструю зарядку среди электромобилей в мире. Было выяснено, четырехдверный седан заряжается с 10 до 80% за 14 минут. В максимальном соотношении аккумулятор электрокара потребляет до 402 киловатт энергии, средний показатель занимает чуть более 330 киловатт. Модель от британской компании Lotus Cars выпускается с зарядным устройством мощностью 400 киловатт. Эксперты заключили, если зарядить автомобиль в течение 14 минут, он сможет проехать до 320 километров.

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Источник изображения: Kolesa

Кроме Lotus Emeya в исследовании участвовали Porsche Taycan и Xpeng G9. Они несильно уступают лидеру рейтинга, на 70% заряжаются за 16 минут. Максимально во время заряда аккумуляторы принимали до 400 киловатт. В будущем, по информации P3, откроется несколько зарядных станций нового поколения, которые будут обеспечивать мощность до 400 киловатт, что поможет уменьшить время подзарядки. Стоит отметить, функция сверхбыстрой зарядки доступна не на всех электромобилях. Lotus Emeya оценивается $ 116 000, по текущему курсу сумма эквивалентна 10,3 миллионам рублей. Мощные зарядки мало распространены в разных странах.

Не так давно, ученые KAIST представили разработку доступной батареи на основе натрия, которая превосходит по плотности аналогичные литий-ионные аккумуляторы. Ученые говорят, что их проект может быть использован в разных отраслях, в том числе и в производстве электрокаров.



