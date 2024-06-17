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Astra_news
Российский рифлер Данил Крышковец стал лучшим игроком BLAST Premier по CS 2
Это второй раз, когда россиянина признают лучшим игроком в 2024 году. До этого его отметили на Team Spirit IEM Katowice зимой этого года.

Престижная награда россиянину была вручена в Лондоне по итогам BLAST Premier: Spring Final 2024. В киберспортивной карьере 17-летнего парня под псевдонимом Donk это 4 награда MVP. В этом году юноша получил награду на победном для Team Spirit IEM Katowice 2024 в феврале. Российская Team Spirit стала чемпионом IEM Katowice 2024 по Counter-Strike 2, обогнав по результатам FaZe. Team Spirit по Counter-Strike 2 в очередной раз признали победителем. Они выиграли Natus Vincere. Team Spirit должна получить $ 200 000. Кроме денежного приза россияне выиграли путевку в финал сезона, который запланирован на ноябрь.

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Источник изображения: Cybersport

Данил Крышковец родился в Томске, в Counter-Strike он играет с 4 лет. Любовь к компьютерным играм ему привил старший брат. Данил хорошо учится, поэтому его родители никогда не запрещали ему играть в видеоигры. В 14 лет Данил прошел в европейский FPL-C. Затем его заметили в OverDrive и посоветовали рассмотреть его кандидатуру для вступления в российскую команду киберспортсменов Team Spirit. В 15 лет его признали одним из самых лучших рифлеров страны.

Напомним, Rifler является игроком в киберспортивной команде по Counter-strike, он несет ответственность за огневую мощь состава. Он обязан знать все позиции на 7 картах и искать преимущества для команды. В основном тренировочный процесс рифлера состоит в развитии рефлексов. Стиль игры базируется на основе мышечной памяти.


#новости #киберспорт
Источник: championat.com
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