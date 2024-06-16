Система защищает сотрудников колл-центров от агрессивно настроенных клиентов, которые повышают голос во время разговоров. Их тон становится спокойным и адекватным, что упрощает работу со сложными случаями.

Инновационное решение было разработано SoftBank. С помощью технологии изменения голоса агрессивные звонки моментально трансформируются в спокойную беседу. Система должна помочь избавиться от проблем, связанных с эмоциональным подавлением, что снижает уровень стресса среди операторов колл-центров. Компания подчеркивает, что это отличная возможность поддержания хороших отношений с клиентами. Практика показывает, некоторые клиенты часто вымещают гнев и плохое настроение на специалистах службы поддержки. Сотрудники компаний страдают из-за этого, многие после конфликтных ситуаций на работе начинают искать новое место для заработка.

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Источник изображения: Dzen

Разработчики SoftBank заявляют, что решили создать систему на основе искусственного интеллекта, чтобы защитить коллег от неуважительного общения. Технология работает в несколько этапов. Искусственный интеллект должен обработать голос клиента, это помогает определить агрессивно настроенных собеседников. После этого система начинает задействовать акустические особенности нейтральных голосов. Тон становиться спокойным и в то же время естественным. Для возможности получать эффективный результат, ИИ прошел обучение на более чем 10 тысячах образцах голосовых данных, которые записали приглашенные актеры. Они эмоционально произносили фразы, передающие плохое настроение, ярость, гнев, злость, обиду и разочарование. Слова клиентов технология не меняет, но преобразовывает агрессию в спокойствие. Эта методика позволяет операторам работать в спокойной обстановке.



