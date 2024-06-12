В числе первых с обновленной версией дизайна ознакомились пользователи YouTube Premium.

На странице экспериментальных функций YouTube Premium появилась «Обновленная страница просмотра» как одна из функций, которую подписчики могут выбрать. Здесь предполагается другое расположение элементов. В правой части видеосервиса можно найти заголовок с описанием, отзывами. Видеозаписи, которые могут понравиться, отображаются в нижнем разделе интернет-площадки. Разработчики утверждают, что нововведение упрощает поиск контента, просмотр, делает удобнее процесс написания комментариев под видео.

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Источник изображения: Ferra

Цель тестирования заключается в сборе отзывов интернет-пользователей. Он поможет понять, что хочет видеть перед собой аудитория и усовершенствовать дизайн. Эксперимент среди пользователей YouTube Premium продлится до первого июля. Пользователи, которые будут участвовать в последующих опросах, должны получить подарочную карту. Результаты тестирования должны быть объективными, что окажет влияние на принятие решения о целесообразности принятия новой версии дизайна.



