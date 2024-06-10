Проект был представлен ведущими американскими и мексиканскими исследователями.

С помощью разработки можно понять, какое настроение у животных, о чем они думают, что планируют в тот или иной момент. Научные сотрудники Университета Мичигана, Национального института астрофизики Мексики, Института оптики и электроники для расшифровки поведения собак использовали искусственный интеллект. О своем исследовании они отзываются как о доступном способе понимания навыков общения с животными.

реклама

Источник изображения: 3d-linker

Рада Михалча заметила, что собаки были давно одомашнены, но люди до сих пор не знают много информации о питомцах, с которыми делят мир. Модель распознавания лая Wav2Vec2 с высокой скоростью не только определяет породу и пол собаки, но и ее эмоции.

Во время работы исследователи использовали 2 набора данных: один для анализа лая, другой — для человеческой речи. Второй набор данных был дополнен с учетом анализа первого варианта. Итоговая модель прошла обучение на 1 000 записях человеческой речи, была учтена вокализация 74 собачьих пород. Эмоции животных определяются с точностью до 69%. Например, лай помогает определять опасность и указать на то, что пес собирается укусить. Вокализация тесно связана с подтекстом, что подтверждает то, что здоровые собаки не могут быть агрессивными без какой-либо причины. Собаки лают, изображая радость, счастье, боль, голод, одиночество, разочарование и ворчание.



