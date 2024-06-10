Эксперты нашли новую схему киберпреступников, которая используется в отношении российских компаний.

«Лаборатория Касперского» сообщает, что злоумышленники атакуют организации, представляясь соискателями и проверяющими условия труда компаниями. В письмах они оставляют ссылку на портфолио, презентацию и другие документы, но вместо архивов активируется вредоносная программа для кражи конфиденциальных данных.

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Источник изображения: Rossaprimavera

В июне была подведена статистика за весну, которая показала, что в прошлом сезоне эксперты заблокировали сотни сообщений от мошенников с признаками целевой рассылки. Некоторые письма были убедительными, это выглядело очень профессионально, что указывает на то, что злоумышленники стали внимательнее изучать сведения о потенциальных жертвах.

Эксперты советуют установить надежную защиту, которая помогала бы отправлять письма от мошенников в СПАМ. Также, по их мнению, важно проводить тренинги для специалистов в сфере кибербезопасности, чтобы они изучали техники социальной инженерии и использовали комплексные решения на работе.



