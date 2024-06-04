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Astra_news
Российская система распознавания лиц будет использоваться в сервисе заказов такси Саудовской Аравии
За границей для идентификации личности водителя скоро начнут использовать видеоаналитику, разработанную в России.

Таксисты сервисов EGO из Саудовской Аравии получат доступ к российской инновационной системе распознавания лиц. Меморандум был подписан с разработчиком системы — компанией NtechLab на международной выставке технологий и стартапов Gitex Africa, которая объединила более чем 100 стран. Новость передает гендиректор компании, создавшей нейросеть, Алексей Паламарчук.

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Источник изображения: Pinterest

Нейросеть отечественного производства работает по алгоритму, в рамках которого личность водителя проверяется через видеоаналитику. Водитель должен отправить короткое видео, несколько секунд хватит для того, чтобы ИИ определил, что он является человеком, изображенном на фото в водительском удостоверении. Как отметили разработчики, искусственный интеллект очень сложно обмануть, точность ответов по запросу максимальная. Это позволит усилить безопасность передвижения на такси, пассажиры будут знать, что их везет водитель, а не мошенник или вымогатель.

Напомним, NtechLab открылась в 2015 году, штаб-квартира находится в Москве. Она специализируется на разработке технологий по распознаванию лиц, силуэтов, транспортных и номерных знаков. В числе ее клиентов находятся компании из 30 регионов РФ.


#новости
Источник: quto.ru
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