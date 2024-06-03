Разработка принадлежит ведущим сотрудникам Пермского исследовательского политехнического университета и Российского биотехнологического университета.

Виртуальный тренажер полностью имитирует производство пищевой промышленности, благодаря этому студенты будут легче осваивать профессию на практике. Появляется возможность ускорить профподготовку и повышение квалификации. Это способствует развитию импортозамещения. Разработка Пермского исследовательского политехнического университета и Российского биотехнологического университета отрабатывает этапы создания мясной, молочной и кондитерской продукции.

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Готовое техническое решение можно запустить на телефоне, планшете, компьютере, ноутбуке, макете производственного оборудования. Алгоритм устроен так, что преподаватели составляют задачи, а студенты их решают за ограниченное время. Сбор данных осуществляется автоматически в режиме реального времени, затем оценивается правильность ответов. Плюс ко всему система фиксирует время, которое потратил пользователь. Эксперты уверены, что с помощью новой технологии можно повысить объективность оценки качества формирования профессиональных навыков. Работа поддержана грантом Российского научного фонда.



