Специалисты Университета Глазго заявили о том, что их разработка сможет найти заблудившихся туристов быстрее, чем спасатели. Дроны можно использовать в труднопроходимой местности при любых погодных условиях.

Беспилотники давно используются при поисково-спасательных операциях. Инженеры Университета Глазго представили систему дронов на базе искусственного интеллекта, предназначенного для поиска туристов в труднопроходимом нагорье Шотландии и других локациях. Дрон с ИИ поможет найти следы, указывающие на маршрут пропавших путешественников. Система ориентируется на вытоптанную траву, потерянные вещи, обертки от шоколадных батончиков и другой еды.

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Источник изображения: Techinside

Один из представителей команды разработчиков Ян-Хендрик Эверс с детства увлекается туризмом и любит кататься на лыжах. Он помнит, что его с детства предупреждали о том, как важно не заблудиться в незнакомой местности. Поисково-спасательные операции иногда длятся несколько дней, и все это время заблудившиеся туристы находятся без достаточного количества еды и питья, ночуют под открытом небом и подвергают себя опасности. Исследователь решил разработать систему, которая помогла бы быстро находить потерявшихся людей. В этом деле ему помогала команда инженеров Университета Глазго. Они спроектировали модель, запускающую миллионы симуляций для обнаружения маршрутов, по которым пропавший человек мог бы пойти. После определения приоритетных областей процесс поиска заметно упрощается. Инженеры продолжают работать над системой дронов на базе ИИ, они планируют расширить возможности беспилотных устройств.



