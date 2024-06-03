Агентство национальной безопасности США дает рекомендации владельцам смартфонов, которые помогут обезопасить себя от хакерского взлома.

Эксперты Агентства национальной безопасности, входящего в подразделение Минобороны США, пришли к выводу, что если раз в неделю перезагружать телефоны, повышается надежность безопасности устройств. Также это положительно отражается на работе девайса. Сотрудники спецслужбы советуют придерживаться рекомендации по перезагрузке, чтобы минимизировать риски активации использования вредоносных программных обеспечений.

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Источник изображения: Hi-tech

Эксперты провели исследование и заключили, перезагрузка очищает фоновые приложения, устраняет утечку памяти. Эти действия предотвращают перегрев и повышают производительность. С подобными рекомендациями согласны многие. Так, в Samsung Galaxy и OnePlus есть встроенные функции для планирования регулярных перезагрузок. Перезагрузка, если смартфон работает исправно, занимает несколько секунд.



