Испытательные работы проводились в городе Мариуполь с населением более 400 000 человек.

Новостью поделился представитель холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в Ростех, Александр Дерновой. Год назад модель была с кабиной для пилота. Однако эксперты, детально изучив проект, дали рекомендацию отказаться от кабины. Ее демонтировали, чтобы не подвергать опасности жизни оператора. После этого примерно год проходила проверка технических возможностей роботизированной системы. Тестирование проходило на территории Донецкой Народной Республики.

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Источник изображения: Global Look Press

«Шмель» является улучшенной версией роботизированного комплекса разминирования. Проект реализуется на базе минипогрузчика Ant-1000. Тестирование в городе Мариуполь завершилось успешно, показав, что робот отечественного производства может тщательно исследовать участки разных типов полей и эффективно выполнять задачи по разминированию. В данный момент техника установлена в новых регионах. Технология направлена на улучшение процесса разминирования. Главное, что при этом саперы не рискуют жизнью, а, ориентируясь на изображение камер, управляют системой удаленно, находясь на безопасном расстоянии от возможных взрывов.



