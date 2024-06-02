Музыкальный сервис пользуется популярностью в разных странах, а в РФ приложение удалили из Google Play и App Store. Но теперь появился законный способ скачать приложение.

Стриминговый сервис, позволяющий прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, по-прежнему нельзя скачать в Google Play и App Store в России. Это можно сделать через российский магазин приложений RuStore. В Business FM озвучено предположение, это стало возможным благодаря тому, что RuStore использует китайский подход к своим магазинам приложений, где присутствует доступ к иностранным приложениям.

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Источник изображения: 7minutes

Таким образом, Spotify вернулся в Россию, в данный момент у него менее 1 000 загрузок, но рейтинг оценивается в 4 балла.

Некоторые пользователи с недоверием относятся к тому, что музыкальный сервис можно скачать только через российский магазин приложений. Однако, по словам IT-специалиста Ильи Чухляева, причин для сомнений по этому поводу быть не должно. Версия Spotify из RuStore идентична официальной. Эксперты считают, что после этого у RuStore может заметно увеличиться трафик. Скорее всего, в будущем расширится библиотека приложений.