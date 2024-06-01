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Astra_news
В Китае откроется больница с ИИ-врачами, способными принимать до 3 000 пациентов в день
В Пекине создана первая больница с сотрудниками-роботами. Пока учреждение еще не открылось, но штат сформирован.

Больница с ИИ-врачами откроется во второй половине 2024 года. В китайских государственных СМИ сообщается, ИИ-врачи проходят обучение, перед запуском роботы должны пройти многоуровневое тестирование, которое покажет эффективность их деятельности. Считается, врачи-роботы могут принимать до 3 000 пациентов в день. Это подтверждает то, что современные технологии постоянно развиваются, ИИ совершенствуется.

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Источник изображения: Digitalocean 

Система необычной больницы, в которой вместо выпускников медицинских вузов работает искусственный интеллект, была разработана Университетом Цинхуа в Пекине. Проект направлен на улучшение качества медицинских консультаций путем внедрения виртуальных докторов. ИИ-врачи способны с высокой точностью устанавливать диагнозы пациентам, обеспечивая качественные медицинские услуги населению. Учреждение должно открыться до конца года. Кроме роботов здесь будут работать люди, студенты-медики могут проходить практику. Пока идет симуляция ИИ-пациентов. Перед запуском больницы важно убедиться в том, что роботы компетентны в медицинской области. В любом случае их работу будут проверять опытные врачи. 


#новости
Источник: securitylab.ru
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