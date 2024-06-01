По состоянию на 1 июня 1 биткоин оценивается в 67 731 долларов. Диапазон более 67 000 долларов позволяет криптодобытчикам сохранять свою работоспособность, хотя курс упал до недельного минимума.

В конце мая, по словам экспертов, индекс волатильности BTC снизился. Сужение диапазона ценовых колебаний биткоина связано с разными причинами, в том числе с сокращением давления со стороны майнинговых пулов. Они уменьшили объемы отправки добытых биткоинов на биржи для продажи. Как подчеркнули в аналитическом сервисе CryptoQuant, резервы продолжают расти.

По информации аналитического сервиса 26 мая на холодных кошельках майнинг-пулов было 1,813 млн BTC. 30 мая показатель поднялся до 1,814 млн BTC. Вопреки многим прогнозам, которые гласили о том, что после халвинга майнеры станут банкротами, криптодобытчики укрепляют свои позиции на рынке. Они сохранили работоспособность.

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Источник изображения: Cryptospy

Майнеры перешли к накоплению цифровых активов, так как в будущем ожидают взлет курса первой криптовалюты. Если продавать криптовалюту по курсу на 1 июня в 67 731 долларов, они боятся упустить выгоду. Есть прогнозы, в которых сообщается, что 1 биткоин в ближайшем будущем будет стоить 100 000 долларов, а потом курс будет расти все выше и выше.

Эксперты напоминают, любой прогноз не может быть гарантом того, что курс флагманской криптовалюты действительно увеличится в несколько раз. Нужно просчитывать риски и мониторить обстановку. Хешрейт биткоина восстанавливается с середины мая. Это указывает на то, что майнеры наращивают совокупную мощность сети. Многие из них отключили устаревшее оборудование, чтобы конкурировать с другими криптодобытчиками.



