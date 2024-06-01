Отраслевое министерство будет использовать операционную систему Astra Linux и систему управления доменом ALD Pro.

К концу года состоится перевод на российский софт всех сотрудников Минкульта. Это стало возможным в рамках реализации стратегии цифровизации и ИТ-импортозамещения. Министерство культуры переводит центральный аппарат на Astra Linux и систему управления доменом ALD Pro. Первые лицензии были получены еще в 2023 году.

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Источник изображения: Culture

Эксперты считают, переход на отечественное ПО способен закрыть технические потребности специалистов, что положительно отразится на их работе. Российские программное обеспечение отвечает высоким стандартам качества, оно способствует цифровому развитию в стране и обеспечивает независимость от других стран. Если этот опыт продемонстрирует положительные результаты, возможно, в будущем на отечественное программное обеспечение перейдут и другие российские министерства и ведомства.

Идея о том, что Министерство культуры РФ перейдет на отечественное ПО, обсуждалась давно. Эксперты внимательно оценили обстановку, тщательно изучили технические возможности и использовали комплексный подход при переходе на новую систему.