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Astra_news
Зеленский высказал претензии в адрес Бразилии
Зеленский заявил о том, что Бразилия должна в ближайшем будущем разорвать экономические отношения с РФ.

Зеленский во время интервью O Globo рассказал о том, что Бразилия должна быть на стороне Украины. Он с укором добавил, это означает, что страна должна была разорвать тесные экономические связи с РФ. Он надеется, что Бразилия в ближайшем будущем должна предъявить ультиматум Москве.

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Источник изображения: Life

Также политик призвал Бразилию принять участие в саммите по Украине в Швейцарии, который пройдет с 15 по 16 июня. ООН будет участвовать в мероприятии в качестве наблюдателя. В конце интервью Зеленский сказал, сожалеет, что ему не удалось установить контакты с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. 

Эксперты считают, что президент Бразилии не будет ставить ультиматумы России, так как страна заинтересована в сотрудничестве с РФ. На это указывает и то, что Бразилия отказалась участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. В мероприятии будут участвовать около 70 стран, Россия не получила приглашение. Представитель МИД Мария Захарова в беседе с журналистами сказала, даже если бы РФ отправили приглашение, никто бы из страны не стал участвовать в мероприятии. 

#новости
Источник: rg.ru
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