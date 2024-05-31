В газете The Sun опубликованы результаты исследования ученых, которые показали, что увлечение видеоиграми не оказывает влияние на безделье и не связаны с безработицей.

В мире сложился стереотип о том, что люди, играющие в видеоигры, ленивые по природе. Исследователи Оксфордского университета решили детально рассмотреть эту тему. Они изучили материалы, в которых видеоигры часто обвиняют в повышении уровня безработицы среди молодежи. В частности, британский политик Мел Страйд неоднократно заявлял о том, что 900 000 молодых людей в стране не получили высшее образование, потому что увлекаются компьютерными играми.

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Источник изображения: Maddoctor

Ученые Оксфордского университета проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что увлечение видеоиграми не оказывают негативное влияние на психическое здоровье. Ученые из Флориды выявили, что безработные люди играют в видеоигры и используют это как попытку бегства от реальности. Но также есть примеры, когда люди в подавленном эмоциональном состоянии играли в компьютерные игры, и им удалось повысить свое благосостояние. Это положительно отражается не только на самочувствии и уверенности в себе, но и материальном положении. Ежегодно проводятся турниры среди геймеров, и люди, занимающие призовые места, получают материальное вознаграждение.

Эксперты Университета Сассекса тоже изучали влияние компьютерных игр на человека. Они утверждают, что геймеры лучше усваивают новую информацию, им легче развивать навыки. В большинстве случаев увлечение играми не оказывают влияние на безработицу. Было доказано, что видеоигры не связаны с бездельем.