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Astra_news
С начала года в России увеличилась популярность складных смартфонов на 7%
Компания МТС провела исследование и поделилась результатами работы с журналистами.

В 2024 году увеличился объем российского рынка складных телефонов. За 5 месяцев текущего года жители России приобрели примерно 29 000 подобных девайсов. Это на 7% выше по сравнению с показателями за 5 месяцев 2023 года. К такому выводу пришла компания МТС, которая провела исследование.

Эксперты считают, что на рост популярности складных смартфонов повлияло расширение ассортимента. В основном это стало возможным благодаря брендам из Китая. К концу этого месяца на российском рынке мобильных телефонов представлено 30 моделей гибких смартфонов. Это не самые бюджетные модели, потому что выпуск устройств технически сложный.

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Источник изображения: Mobile-review

В числе популярных брендов-производителей складных телефонов находится Honor, представивший Honor Magic V2. Лидером в индустрии является Samsung, доля этого бренда составляет 50% по количеству и 56% по стоимости. В пятерке брендов на рынке складных смартфонов также находятся Tecno, Huawei, Motorola. Пользователи ценят складные смартфоны за необычный внешний вид, разнообразие функций и удобство в эксплуатации. Не всем людям нравится использовать объемные модели с большим экраном. Многие отдают предпочтение компактным вариантам, а складные смартфоны являются золотой серединой.


#новости #смартфоны #общество
Источник: championat.com
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