Мероприятие состоится в Москве, оно рассчитано на действующих и будущих разработчиков, сотрудников ИТ-компаний, которые работают с рынком сертифицированных решений Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

День безопасной разработки программного обеспечения будет проходить 5 июня в конференц-зале Технопарка «Отрадное» в Москве, начало – 10 утра. Принять участие могут представители ИТ-компаний, разработчики программ и приложений. Экспертами на конференции выступят не только ведущие специалисты Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, но и РАН, Центробанка, МГТУ, Ассоциации «Отечественный софт». Участники смогут обменяться опытом, обсудить актуальные проблемы и найти пути их решения.

Источник изображения: Complaneta

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В центре внимания будут особенности разработки безопасного программного обеспечения. «Отечественный софт» провел исследование, и оно выявило, что не все компании применяют РБПО для создания программных продуктов. Несмотря на это, во многих отраслевых документах указаны требования, в соответствии с которыми необходимо запускать программные продукты, разработанные с применением РБПО.



