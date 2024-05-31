По этому телефону нельзя звонить и принимать звонки из-за отсутствия слота для SIM-карты, но можно делать фотографии, слушать музыку и смотреть видео, общаться в социальных сетях и мессенджерах через Wi-Fi.

У необычного телефона Xreal Beam Pro без возможности использовать SIM-карту IPS-дисплей с разрешением Full HD 6,5 дюймов. Частота обновления составляет 90 Гц. Компания сообщает, что у пользователей будет выбор: они могут отдать предпочтение телефону с чипом Snapdragon в 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Позвонить на этот телефон не получится, владелец устройства тоже не сможет набрать номер, используя мобильную связь. Общаться можно через Wi-Fi, используя мессенджеры или социальные сети.

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Источник изображения: Rambler

Компания провела исследование, результаты которого показали, что в последнее время все меньше абонентов используют мобильную связь. В обществе предпочитают общаться через мессенджеры по Wi-Fi, которые позволяют не только переписываться и обмениваться файлами, но и совершать звонки, в том числе и видеозвонки.

Фотографии на Beam Pro можно делать на две 50-мегапиксельные камеры, используемые для создания 3D-контента. Этот контент можно смотреть с помощью очков дополненной, виртуальной реальности. Новинку можно использовать как основу для подключения и управления AR-гарнитурами через USB Type-C. Аккумулятор телефона на 4 300 мАч поддерживает зарядку мощностью 27 Вт. Устройство работает на Android 14. Стоимость телефона без поддержки мобильной связи составляет 1 300 юаней, что равносильно чуть более 16 000 рублей.



