Мошенники создали 200 фейковых сайтов, на которых предлагаются услуги по восстановлению утерянных водительских прав или покупке удостоверений для тех, кто не смог сдать экзамен на права.

Специалисты по информационной безопасности сообщили о том, что в интернете появились веб-ресурсы, где за финансовое вознаграждение можно получить водительское удостоверение любой категории. Это может быть восстановление утерянных прав или подарок тем, у кого их нет. Речь идет не только о праве управлять легковым автомобилем, мотоциклом или грузовиком, но и парусными судами. Пока эксперты обнаружили 200 фейковых сайтов, где за материальное вознаграждение можно купить водительские права или подарить их жене и родственникам.

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Источник изображения: Securitymedia

Эксперты обращают внимание на то, что подобные сайты незаконны в России. Ездить на автомобиле и других средствах передвижения с поддельными документами строго запрещено. Более того, мошеннические сайты представляют угрозу для пользователей. Например, во время общения пользователей могут попросить написать конфиденциальные данные, которые могут открыть доступ к взлому банковских карт и привести к хищению денежных средств.