Специалисты по информационной безопасности сообщили о том, что в интернете появились веб-ресурсы, где за финансовое вознаграждение можно получить водительское удостоверение любой категории. Это может быть восстановление утерянных прав или подарок тем, у кого их нет. Речь идет не только о праве управлять легковым автомобилем, мотоциклом или грузовиком, но и парусными судами. Пока эксперты обнаружили 200 фейковых сайтов, где за материальное вознаграждение можно купить водительские права или подарить их жене и родственникам.
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Источник изображения: Securitymedia
Эксперты обращают внимание на то, что подобные сайты незаконны в России. Ездить на автомобиле и других средствах передвижения с поддельными документами строго запрещено. Более того, мошеннические сайты представляют угрозу для пользователей. Например, во время общения пользователей могут попросить написать конфиденциальные данные, которые могут открыть доступ к взлому банковских карт и привести к хищению денежных средств.