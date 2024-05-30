Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Astra_news
Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян с восстановлением водительских прав
Мошенники создали 200 фейковых сайтов, на которых предлагаются услуги по восстановлению утерянных водительских прав или покупке удостоверений для тех, кто не смог сдать экзамен на права.

Специалисты по информационной безопасности сообщили о том, что в интернете появились веб-ресурсы, где за финансовое вознаграждение можно получить водительское удостоверение любой категории. Это может быть восстановление утерянных прав или подарок тем, у кого их нет. Речь идет не только о праве управлять легковым автомобилем, мотоциклом или грузовиком, но и парусными судами. Пока эксперты обнаружили 200 фейковых сайтов, где за материальное вознаграждение можно купить водительские права или подарить их жене и родственникам.

реклама

Источник изображения: Securitymedia

Эксперты обращают внимание на то, что подобные сайты незаконны в России. Ездить на автомобиле и других средствах передвижения с поддельными документами строго запрещено. Более того, мошеннические сайты представляют угрозу для пользователей. Например, во время общения пользователей могут попросить написать конфиденциальные данные, которые могут открыть доступ к взлому банковских карт и привести к хищению денежных средств.

#новости
Источник: pravda.ru
+
Написать комментарий (0)
Reuters: Франция может объявить об отправке военных инструкторов на Украину в ближайшее время
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

По российским аккаунтам Steam прокатилась волна банов (апрель-май 2024 года)
36
Западные эксперты считают, что российское производство чипов отстаёт от американского на 20 лет
73
Литографическая машина ASML с высокой числовой апертурой установила новый рекорд плотности
8
Специальная версия Nothing Phone (2a) с многоцветной задней панелью выпущена на мировой рынок
+
В Южной Корее арестована бывшая сотрудница SK hynix, передавшая секретную документацию представителям Huawei
1
На Урале наладили производство режущего инструмента для нужд станкостроения
4
Управляемый снаряд "Краснополь" превратил очередной M1A1 Abrams в металлолом
+
В Google Play 90 приложений с опасным трояном были скачаны более 5 миллионов раз
+
Хакеры использовали бесплатный VPN сервис для создания крупного ботнета
1
В компании Microsoft объяснили, чем Windows 11 лучше Windows 10
18
Российский fpv-дрон настиг украинский безэкипажный катер-камикадзе и взорвал его
+
Forbes: Дальнобойные ракеты Р-37М истребителей ВКС РФ будут охотиться за украинским ДРЛО Saab 340
+
На Венере обнаружены действующие вулканы
+
GeForce RTX 5090 Founders Edition займёт два слота и получит два вентилятора
6
Morgan Stanley помог Илону Маску дольше скрывать факт покупки крупного пакета акций Twitter
+
Предварительный образец Ryzen 9000 уступил Core i9-14900K по однопоточной производительности
11
Samsung Galaxy Ring: дизайн, характеристики и стоимость
+
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO M6 Plus
+
Финальный вариант PlayStation 5 Pro был готов ещё в прошлом году
+
MediaTek представляет мобильный процессор Dimensity 9400
2

Популярные статьи

Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
25
Как маркетологи Tesla обманывают доверчивых и необразованных покупателей
24
12 самых популярных материнских плат для игровых компьютеров в 2024 году — модели от AMD доминируют
17
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
55
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
33
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
4
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
10
США намерены разместить на подлодках крылатые ракеты с ядерными зарядами для сдерживания РФ и Китая
10
Обзор сериала Сёгун
1

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
21:09
Вы не путайте законно избранного президента Путина с просроченным обдолбышем зелебобиком.он никто вообще теперь.презерватив использованный
МИД РФ уточнил, в каком статусе Россия теперь воспринимает Владимира Зеленского
Nvidia&Intel Hater
21:08
а зачем с ними вообще вести переговоры,до последнего хохла вполне неплохая для нас позиция.
МИД РФ уточнил, в каком статусе Россия теперь воспринимает Владимира Зеленского
daimos
21:07
Надо по дацким мостам вдарить в качестве самообороны
Глава МИД Дании считает, что применение ВСУ западного оружия по территории РФ является «самообороной»
daimos
21:06
Это наверное задним числом, как у них принято - те, что уже вернули в цинке
Reuters: Франция может объявить об отправке военных инструкторов на Украину в ближайшее время
Вячеслав Мамедов
21:06
Почему не 1024 шина ??
Грядущая видеокарта GeForce RTX 5090 получит 28 Гбайт памяти GDDR7 и 448-битную шину
NIK1457
20:59
Закон можешь засунуть себе в #опу, мудак! Читай Конституцию! Завтра Зеля издаст Закон, что он - вечный Президент! И?! Всё определяет Конституция, долбодятел!
МИД РФ уточнил, в каком статусе Россия теперь воспринимает Владимира Зеленского
Cowboy Huggies
20:58
Теперь можно начинать играть.
Спустя 3 года CD Projekt Red полностью закончила работу над Cyberpunk 2077
NIK1457
20:57
Дядя, не вводи людей в заблуждение, бандерлог! Это - Положение, изданное отдельно, таких можно наподписывать хоть сто штук! Легетимен или нет - смотри Конституцию свою, Бандерлоговскую!
МИД РФ уточнил, в каком статусе Россия теперь воспринимает Владимира Зеленского
Вячеслав Безруков
20:56
А ты решил что твоё мнение единственное верное во всем мире? Корону там сними сперва.
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
tomirlan
20:56
12 самых продаваемых компьютерных мониторов в 2024 году — разрешение Full HD теряет популярность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем