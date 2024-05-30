Киргизский государственный и политический деятель Акылбек Жапаров сообщил о том, что для взаимных расчетов между странами можно использовать стейблкоины.

По словам председателя Кабинета министров Кыргызстана Акылбека Жанарова, благодаря стейблкоинам обеспечиваются поставки сырья в страну. Он предложил задействовать стейблкоины в торговле с РФ вместо долларов. Стейблкоины представляют собой криптовалюты, обменный курс которых стабилизируется за счет привязки их цены к обычной валюте или котировкам биржевых товаров.

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Источник изображения: News.myseldon

Политик напомнил, что говорил об этом 3 года назад. Он думает, если бы его предложение тогда приняли, минуя доллар, можно было бы усилить внутренние позиции. В Кыргызстане криптовалютный рынок активно развивается. Жапаров добавил, на уровне стейблкоинов проводится торговля с другими государствами. На его взгляд, важно просчитать риски, минимизировать их, после этого можно двигаться в вопросе взаимных расчетов в стейблкоинах. Это поможет увеличить конкурентоспособность и укрепить позиции во внешней торговле. Ранее власти Кыргызстана одобрили размещение фермы для майнинга внутри Камбар-Атинской ГЭС. На открытие площадки выделяется примерно $20 миллионов. Мощность устройств для добычи криптовалюты должна составить до 30 МВт.



