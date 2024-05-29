Роскомнадзор внес проект в реестр запрещенных сайтов. Об этом упоминается на сайте ведомства.

Известно, что Роскомнадзор внес ссылку на игру в жанре визуальной новеллы «Клуб романтики» из App Store в реестр запрещенных в России сайтов. Попадание в реестр не означает моментальную блокировку приложения, пока игра от молдавского разработчика Your story interactive запускается. Поклонники игры, которая пользуется популярностью среди россиянок, предполагают, что это может быть связано с последним обновлением. После него геймеры получили возможность выбирать ориентацию персонажам.

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Источник изображения: Gameout

«Клуб Романтики» представляет собой игру, где геймер имеет право делать выбор и определять развитие сюжета. Персонаж ищет любовь и строит отношения с выбранным партнером. В каждой сцене игрок должен выбрать, как поведет себя персонаж в той или иной ситуации. Проект популярен в основном среди девушек, но в числе пользователей находятся и представители мужского пола.

С внесением проекта в реестр запрещенных сайтов на территории РФ ранее сталкивался сервис Steam. Это было связано с рекламой запрещенных средств в одном из сообществ Steam. После того как противоправная информация была удалена, Steam убрали из реестра.



