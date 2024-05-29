Республика Дагестан является лидером среди регионов СКФО, где криптодобытчики пытаются самовольно подключить оборудование для майнинга к электросетям.

По данным филиала «Россети Северный Кавказ», за I квартал текущего года в Дагестане было пресечено 18 случаев хищения электроэнергии майнинговыми площадками. При этом объем незаконного потребления энергоресурсов превышает 10 миллионов кВт/ч. Ущерб энергокомплексу республики от подпольных майнеров составил почти 200 миллионов рублей. Показатель за прошлый год оценивается в более чем 22 миллиона кВт/ч.

реклама

Источник изображения: Triptonkosti

Ожидается, что законопроекты по регулированию криптовалюты в России примут до конца 2024 года. Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил о том, что в будущем правительство сможет запрещать криптовалюту в некоторых регионах страны. В первую очередь, речь идет о тех регионах, где присутствует энергодефицит. Горелкин выражает надежду, что дело до запрета на майнинг не дойдет. На его взгляд, крайне важно навести порядок в республиках и краях, где процветает подпольная криптодобыча. В стране проводятся рейды, направленные на поиск и отключение нелегальных ферм для майнинга. По состоянию на 2023 год Россия занимает второе место по добыче биткоина, уступая лидерство лишь США. Доля РФ по объему мирового хешрейта составляет примерно 17%.



