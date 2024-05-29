Устройства низкого качества могут воспламеняться, это приводит к пожарам в помещениях.

На форуме социальной рекламы МЧС глава ведомства Александр Куренков обратил внимание на некачественные зарядные устройства для телефонов и наушников. Они могут воспламеняться и стать причиной возгорания. Пока производители зарядок не дают гарантию качества и не гарантируют безопасность в эксплуатации. Есть подделки, которые чаще всего становятся причиной пожара.

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Источник изображения: Rambler

Куренков рекомендует не оставлять девайсы и гаджеты на зарядке без присмотра. Не стоит заряжать телефон на всю ночь, были случаи, когда зарядка из-за перегрева начала воспламеняться. По статистике в стране каждый день регистрируется до десяти случаев возгорания заряжающихся мобильных устройств.

Чтобы искоренить проблему, МЧС готовит проект по маркировке зарядных устройств. Это нужно для того, чтобы потребители понимали, какое устройство качественное, а какое — нет. Производители должны давать гарантию безопасности в эксплуатации, низкокачественные подделки не должны поступать в продажу.



