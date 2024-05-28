Злоумышленники похищают конфиденциальную информацию у интернет-пользователей под видом нейросети для изменения голоса.

Вредоносная кампания в виде загрузчика Gipy распространяется на операционную систему Windows. Троянская программа маскируется под приложение на основе нейросети, которая меняет голос человека. Эксперты "Лаборатории Касперского" говорят, РФ вошла в пятерку стран по количеству атакованных этим трояном пользователей.

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Источник изображения: Atomic-energy

Ссылки на вредоносные файлы опубликованы на атакованных сайтах под управлением WordPress. Если пользователь загрузит вредоносное ПО, троян будет загружать из незащищенных паролем архивов программы и копировать конфиденциальные данные. "Лаборатория Касперского" подчеркнула, что сервисы на основе нейросетей несут пользу для общества, они улучшают жизнь. Но важно не забывать о том, что преступники могут использовать интерес к инновациям, чтобы распространять вредоносные программы и проводить фишинговые атаки.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, рекомендуется загружать программы с проверенных источников, устанавливать надежные пароли и не переходить по подозрительным ссылкам, перепроверять сомнительную информацию. Например, если показалось, что друг с неизвестного номера отправил голосовое сообщение с просьбой перевести денежные средства на чужую карту, не стоит торопиться проводить банковские операции. В этом случае, возможно, злоумышленник использовал нейросеть, имитирующую голос приятеля.