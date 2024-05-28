Устройство функционирует на базе квантовых технологий. Разработка принадлежит специалистам Санкт-Петербургского госэлектротехнического университета.

Компьютер на основе магноники помещается на ладони, он использует в 10 раз меньше энергии по сравнению со стандартными ноутбуками, предназначенными для учебы и работы. Профессор Алексей Устинов уточнил, разработка мини-компьютера на базе квантовых технологий упрощает конструкцию резервуарного компьютера. Ее можно использовать для проектирования энергосберегающих устройств, снижая вес электронных систем аппаратов. Устройства можно использовать в разных сферах, в том числе при создании беспилотных аппаратов.

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Источник изображения: Tass

Мини-компьютер является магнонным физическим резервуаром. По сути, это аппаратный аналог нейросети, устройство обладает функциями, что и программные нейронные сети. Можно распознавать различные объекты, ориентироваться в пространстве и автоматизировать информационные системы. В основе конструкции используется магнитная пленка, на которую подается ток, локально меняющий поле подсвечивания.