Автором проекта о введении уголовной ответственности за дипфейки является известный российский политический деятель Ярослав Нилов.

Законопроект направлен на ужесточение мер наказания за мошенничество, обман и клевету. Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов передаст свой проект на рассмотрение в Госдуму до конца этой недели. С текстом проекта уже успели ознакомиться журналисты и некоторые депутаты. Они считают, что инициатива актуальна и может быть полезна обществу. Политический деятель предлагает ввести штраф в виде 1,5 миллиона рублей и лишение свободы на 7 лет за использование дипфейка с целью ввести в заблуждение, распространяя заведомо неверную информацию.

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Источник изображения: Strek-time

Если проект Нилова одобрят, то изготовление дипфейков в преступных целей будет уголовно преследоваться в России статьей Уголовной Кодекса, где описываются последствия за клевету, кражу и мошенничество. Это должно сократить использование дипфейков в незаконных целях. Автор инициативы подчеркивает, что под запрет попадут дипфейки, которые используются для преступлений. То есть дипфейки можно использовать в развлекательных целях, если это никому не наносит вред.