Новая версия нейросети подходит для организаций со сложными бизнес-процессами.

Представители крупной технологической компании сообщили о запуске нового поколения облегченной версии генеративной нейросети. Пользователи Yandex Cloud смогут ознакомиться с новой версией нейросети через API. Новинка рассчитана на работу в организациях со сложными бизнес-процессами. Ее могут использовать для того, чтобы анализировать собранную информацию или выполнять другие рутинные задачи.

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Источник изображения:Ubars

В обновленной модели исправлены ошибки, которые были обнаружены в предыдущей версии. Нейросеть выдает на более чем 5% больше правильных ответов, если сравнивать с работой YandexGPT 2 Lite. Эксперты подсчитали, новая версия должна работать лучше почти в 70% случаев. Удобно, что данные обрабатываются быстрее, что экономит время пользователей. Ожидается, YandexGPT 3 Lite сможет заменить предшествующую версию в ближайшее время. Пока новинка доступна для тестирования в демо-режиме.



