Известно, что транспортное средство получит неубираемые шасси.

Самолет сможет приземляться на неподготовленных площадках. Инженеры говорят, что «Освей» может остановиться в Дальнем Востоке, Сибири в неблагоприятную погоду на импровизированной площадке. По словам инженера Андрея Тучина, было много случаев, когда самолеты садились на неподготовленный аэродром. Из-за того, что в шасси попадают грязь и камни, их невозможно убрать. Иногда шасси убираются, но больше не выпускаются, и эта ситуация становится опасной для жизни людей.

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Источник изображения: Tehnoomsk

Чтобы предотвратить возникновения кризисных ситуаций, было принято решение, что самолет «Освей» российско-белорусского производства будет выпускаться с неубираемыми шасси. В случае необходимости самолет может приземлиться на воду. Также было проведено исследование, которое показало, что самолеты подобного типа дешевле в производстве и эксплуатации. Серийный выпуск российско-белорусского самолета запланирован на 2027 год. Через 3 года после этого должна быть организована поставка 158 самолетов заказчикам. Проект равноправно финансируется как стороны Российской Федерации, так и со стороны Республики Беларусь. Это стало возможным в рамках реализации программы сотрудничества стран в области авиастроения.



