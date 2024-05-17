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Astra_news
Зеленский подписал законопроект о мобилизации отбывающих наказание преступников
Об этом сообщает Верховная рада Украины. Соответствующие правки были внесены в законодательство.

В рамках обновленного Уголовного Кодекса люди, совершившие нетяжкие преступления, могут быть освобождены из мест заключения для службы в зоне боевых действий. Установлена уголовная ответственность за уклонение от этой службы. Предусмотрено согласие на заключение контракта как со стороны совершивших преступление, так и со стороны командиров частей, в которых будут работать специальные подразделения. Если осужденные не захотят идти служить, их никто не отправит на фронт.

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Источник изображения: Rbc

Помимо этого Зеленский подписал законопроект, подразумевающий усиление ответственности за военные нарушения, который увеличивает сумму штрафов за уклонение от службы. Закон вступил в силу завтра, восемнадцатого мая. С этого времени все военнообязанные Украины в течение 2 месяцев должны прийти в военкомат и обновить свои данные. Если кто-то из военнообязанных откажется от этой процедуры, это будет расцениваться как уклонение от прохождения военной службы. 

#новости
Источник: ria.ru
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