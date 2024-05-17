С таким заявлением выступил зампред Комитета Госдумы по информационной политике. Депутат представляет «Единую Россию».

В рамках участия в программе «Законный вопрос. Подкаст» Антон Горелкин рассказал о том, что федеральное правительство может запретить майнинг в некоторых регионах страны. В первую очередь это касается тех республик и краев, в которых существует энергодефицит. Чтобы не допустить усугубление ситуации, Правительство РФ может создать список регионов, где нельзя добывать криптовалюту с использованием оборудования. В России будут вводить регулирование криптодобычи. Ожидается, майнинг войдет в правовое поле до конца года.

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Источник изображения: Dzen

При этом замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин добавил, он надеется, что дело до запрета на криптодобычу не дойдет. По его мнению, важно навести порядок в регионах, где работают подпольные биткоин-майнеры, самовольно подключающиеся к энергосетям. Депутат подчеркнул, что нелегальная криптодобыча может привести не только к авариям на линии электропередач, но и к пожарам. Устройства для майнинга биткоина и другой криптовалюты должны работать при соблюдении норм безопасности, в противном случае может случиться короткое замыкание, которое приведет к возгоранию на объекте.



