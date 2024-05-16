Одним из ключевых особенностей является то, что антивирус не требует обновлений. К настоящему времени уже готова версия для Windows.

Проект принадлежит разработчикам из Пензы. Антивирус распознает трояны и руткиты. Чтобы точно определить вредоносный софт, применяются нейросетевой и нейросигнатурный анализы. В ИИ заложены алгоритмы поведения вредоносного ПО, нейросигнатурный анализ основан на сочетании традиционных методов определения вредоносного софта и ИИ.

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Источник изображения: Securitymedia

Разработчики, представляющие Пензенский госуниверситет, говорят, трудно запустить вредоносный файл без элементов своих предшественников, поэтому искусственный интеллект будет постоянно анализировать поведение подобного софта. Планируется, что доступ к необычному антивирусу, который не требует обновлений, получат физические и юридические лица.

Эксперты считают, у разработки есть большие перспективы. Они думают, антивирус действительно может работать без обновлений. Но эта технология не сможет стать полноценной заменой традиционных методов защиты. Более того, антивирус без Интернета требует значительных вычислительных мощностей, поэтому его можно будет установить далеко не на каждый ПК.