Чемпионат запланирован на осень в Саудовской Аравии, его призовой фонд составляет 1 миллион долларов.

Киберспортсмены из России отказалась выступать на чемпионате мира Международной федерации киберспорта. Как сообщает ФКС РФ, это связано с тем, что российские киберспортсмены не готовы согласиться на условие участия в соревновании без государственных символов Российской Федерации. Они считают, это неприемлемо, поэтому не подписали отказ от флага.

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Источник изображения: Championat

Чемпионат мира с призовым фондом в $1 миллион состоится в Эр-Рияде в октябре, уже начались подготовительные работы к его проведению. Многие кибреспортмены считают, участие в этом соревновании престижным, но это мнение разделяют не все. Ранее Федерация сняла санкции с России, однако это решение изменилось, и киберспротсмены получили соответствующее извещение. Ультиматум, в котором говорится, что российские киберспортсмены могут выступить на чемпионате IESF без флага и гимна, действует еще 2 дня. Федерация компьютерного спорта РФ рассказала прессе о том, что сборная страны не снимается с соревнования, однако киберспортсмены не намерены подписать отказ от государственных символов России. Пока ситуация остается неопределенной.



