Такси рассчитано на 5 мест: 1 для пилота и 4 для пассажиров. Цикл испытаний продолжится. Ожидается, аэротакси начнет работать с 2025 года.

Archer Aviation отчиталась о завершении еще одного цикла проведения испытательных рейсов. За три месяца аэротакси Archer совершило более ста воздушных поездок, и они завершились без происшествий. Всего в этом году будет совершено примерно 500 тестирований воздушного аппарата для перевозки пассажиров.

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Источник изображения: Hashtaglegend

Компания провела экскурсию по испытательной лаборатории и производственному комплексу. Были показаны линия по производству аккумуляторных блоков, лаборатория электродвигателей и окончательной сборки аппаратов, других испытаний. На этих объектах Archer строит первые шесть аэротакси, рассчитанных на 5 мест.





Коммерческая эксплуатация начнется не раньше, чем в 2025 году. Пока нет предпосылок предполагать, работа аэротакси будет перенесена на неопределенный срок. Аэротакси способно развивать максимальную скорость 241 км/ч и пролетать до 161 километра на одном заряде.



