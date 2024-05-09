Apple решила прекратить эту традицию, ставшей фишкой бренда, в пользу экологии.

Как сообщает 9to5Mac, журналисты ознакомились с заметкой для сотрудников Apple Store. В ней сообщается, iPad Pro и iPad Air поставляются без фирменных наклеек с логотипом бренда, которые раньше всегда шли в комплекте. Компания намерена к 2030 году отказаться от использования пластика в упаковке техники.

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Источник изображения: Citizenside

Напомним, первые наклейки с изображением бренда были в комплекте компьютеров Apple II, которые выпускали в 70-х годах. Производитель ноутбуков, смартфонов, планшетных компьютеров и наушников много лет использовал эту фишку, но теперь традиция подходит к концу. Пока фирменные стикеры идут при покупке iPhone, Mac, AirPods. Наклейки с изображением яблока не добавляют в комплектацию к iPad Pro и iPad Air, Apple Vision Pro. При необходимости в фирменных магазинах можно сказать сотруднику выдать стикер при покупке девайса, и просьба будет выполнена. По словам топ-менеджеров компании, наклейки перестанут идти в комплекте с товарами через год.