Согласно статистике за I квартал 2024 года россияне стали получать в 1,5 раза больше звонков с незнакомых номеров с подозрением на мошенничество, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации Kaspersky Who Calls, в этом году активность телефонных мошенников составила 42%. Доля абонентов, которые сталкиваются с нежелательными звонками (спам) составила 94%. Эксперты утверждают, что мошенники и аферисты продолжают представляться сотрудниками банка, полиции и социальных служб.

В I квартале 2024 года жители России стали получать в 1,5 раза больше звонков с незнакомых номеров с подозрением на мошенничество, чем за аналогичный период 2023 года. С начала года с помощью антифрод-системы Tele2 было блокировано около 1 000 000 мошеннических вызовов в день. В Tele2 рассказывают, что обычно мошенники представляются банковскими специалистами. Они придумывают разные легенды, в том числе, что подходит к окончанию срок договора.

реклама

Источник изображения: Smartik

Далее говорят, если договор не продлить, карта будет заблокирована, и ей больше нельзя будет пользоваться. Также они предлагают более выгодные условия по обслуживанию банковских карт. На самом деле злоумышленники под любым предлогом ищут способ узнать конфиденциальные данные, чтобы получить доступ к чужим счетам и использовать их на свои нужды и цели.

Лаборатория Касперского и Tele2 заметили увеличение активности мошенников в популярных мессенджерах. Пользователи жаловались, что сталкивались с дипфейками. С помощью методики синтеза изображения или голоса, основанного на искусственном интеллекте, преступники подделывали голоса родственников, коллег и друзей, а потом просили дать денег в долг. Аналитики советуют выкладывать меньше информации в социальных сетях, ведь мошенники могут изучать открытый профиль и делать для себя выводы, которые помогут внедриться в доверие к незнакомцам. Завоевав доверие, им легче обманывать людей.



